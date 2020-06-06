Жители дагестанского города Кизляр сообщают о стрельбе возле больницы
По предварительной информации, неизвестный стрелял в двух гражданских.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Жители дагестанского города Кизляр сообщают о стрельбе возле больницы. По предварительной информации, неизвестный стрелял в двух гражданских.
Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Согласно сообщению свидетельницы происшествия, одного пострадавшего увезла случайно проезжавшая мимо «скорая помощь».
Как стало известно 5-tv.ru, ранения получили два человека.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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