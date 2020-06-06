Двое пострадавших в ходе стрельбы в Кизляре прооперированы
Правоохранительные органы Дагестана ведут розыск подозреваемого, который поздно вечером открыл стрельбу возле горбольницы.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
Дарья Мороз показала фото дочери от Богомолова с младшей тетей
Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Один из двоих пострадавших в результате стрельбы на улице 40 лет Дагестана в республиканском городе Кизляр находится в тяжелом состоянии. Оба мужчины в настоящее время прооперированы.
«У одного из них сквозное ранение лица с переломом верхней челюсти и слепое ранение в подбородок, шею и плечо, он в тяжелом состоянии находится в реанимации», — цитирует сообщение медиков ТАСС.
По их словам, второй пострадавший переведен на отделение травматологии в состоянии средней тяжести.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры первых минут после стрельбы, которые запечатлели очевидцы.
Читайте также
88%
-0.39 77.97
0.65
Нашли ошибку?