Двое пострадавших в ходе стрельбы в Кизляре прооперированы

Один из двоих пострадавших в результате стрельбы на улице 40 лет Дагестана в республиканском городе Кизляр находится в тяжелом состоянии. Оба мужчины в настоящее время прооперированы.

«У одного из них сквозное ранение лица с переломом верхней челюсти и слепое ранение в подбородок, шею и плечо, он в тяжелом состоянии находится в реанимации», — цитирует сообщение медиков ТАСС.

По их словам, второй пострадавший переведен на отделение травматологии в состоянии средней тяжести.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры первых минут после стрельбы, которые запечатлели очевидцы.