«Ой, хочу такие»: Татьяна Брухунова похвасталась туфлями от D&G

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Алиса Старжевская
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Молодая супруга Петросяна обожает люксовые вещи и часто демонстрирует их в своих социальных сетях.

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Фото, видео: Instagram @bruhunova

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась перед фанатами дорогой обувью. Девушка часто выкладывает в Instagram снимки, где предстает перед фанатами в модных образах и дорогих вещах. Для многих подписчиков стиль Брухуновой — эталон для подражания.

Вот и сейчас Татьяна выложила в свой профиль фото замшевых серых туфель на широком каблуке со стразами. Но звезда не представила снимков, где она сама позирует в этой обуви и не уточнила, как давно они куплены.
Как сообщает издание сайт Teleprogramma.pro, эти туфли марки D&G были приобретены Брухуновой за 60 тысяч четыре года назад, и все это время она хранила их в гардеробе. То ли каблук оказался неудобным, то ли Татьяна Брухунова ждет определенного момента.

Фото звезда никак не подписала, лишь поставила хэштег — #мнетаккрасиво.

Instagram @bruhunova

Подписчики оценили вкус Татьяны и отметили, что туфли шикарно выглядят.

«Туфельки принцессы. Очень красиво и изысканно. Для истинной леди»;

«Какая прелесть!!! Обожаю камни»;

«Ой, хочу такие, просто шик!» — написали пользователи.

Некоторые фанаты добавили, что туфли могут в скором времени понадобиться Брухуновой для новой свадьбы.

«Берегите, вдруг на новую свадьбу пригодятся», — предположили подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова не живут вместе.

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