Евгений Петросян и его молодая жена не живут вместе

Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова не живут вместе даже после свадьбы. К такому выводу пришли журналисты КР.RU.

По данным издания, 74-летний юморист и его 31-летняя возлюбленная — соседи. Их квартиры находятся на одной лестничной площадке, одна прямо напротив другой.

Известно, что Татьяна Брухунова является обладательницей квартиры в Москве площадью 232 квадратных метра и стоимостью более 77 миллионов рублей. Отмечается, что в ее «уютном гнездышке» нет никакого намека на присутствие мужчины.

«Много чего-то ляпистого, вычурного. Вазочки, штучки, понты, все напоказ. <…> Там даже духа нет Петросяна — ни его халата, ни тапочек, вообще ни одной мужской вещи», — сообщает источник издания.

Квартира Евгения Петросяна также производит впечатление чисто мужского жилища. В его «логове» царят аскетичная обстановка и идеальный порядок. Каждая вещь стоит на своем месте, все по полочкам — сдержанно и просто.

Помимо этого, стало известно — супруги даже не обедают вместе. Пищу для юмориста готовит помощница Татьяны Брухуновой.

«Она возилась у плиты, потом приготовленную пищу положила в тарелки — дорогой китайский фарфор, накрыла беленькими салфеточками и унесла в квартиру Петросяна. То есть даже не Брухунова отнесла, а помощница. И вместе они не ели», — утверждает инсайдер.

При этом избранница комика регулярно выкладывает в Instagram рецепты диковинных блюд. Однако после того, как выяснилось, что кулинарные шедевры готовит вовсе не она, а ее домработница — на Брухунову обрушилась лавина хейта. Подписчики начали критиковать девушку за лень и расточительство. Любимая женщина Петросяна вынуждена была ответить злопыхателям в своем микроблоге.

«Я не умею готовить! Но вот только какое дело до этого посторонним людям? С первого рецепта в ленте я не делала секрет из этого — да, я не готовлю!» — заявила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгений Петросян перестал стесняться Татьяны Брухуновой.