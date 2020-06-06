Ляйсан Утяшева призналась, что перестала смотреть новости

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Алиса Старжевская
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По словам спортсменки, она устала от информационного потока.

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Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva

Ляйсан Утяшева призналась фанатам, что устала от информационного потока, который сейчас льется на всех людей. Она заявила, что совсем перестала смотреть новости и захотела переключить свое внимание на другие вещи.

Спортсменка выложила в свой профиль в Instagram черно-белый снимок, где она позирует в черной обтягивающей майке с глубоким декольте. Волосы Ляйсан красиво развиваются на ветру.

«Временно перестала смотреть и читать новости… Перебор! Закипела! Хочется иногда выпасть из жесткого информационного потока. Переключиться на что-то другое», — призналась звезда.

Instagram @liasanutiasheva

Ляйсан Утяшева также добавила, что устала от режима самоизоляции и хочет съездить на пикник с семьей или в путешествие на Камчатку.

Подписчики согласились с Ляйсан Утяшевой и поделились своими мыслями на этот счет.

«То же самое, если честно… Надоел этот стресс и закипание мозга»;

«Все устали от происходящего, а еще больше от неизвестности, что дальше будет…»;

«Я уже давно стараюсь избегать все негативные новости. Теперь в моем инста только полезные рабочие материалы, жизнь позитивных людей, юмор, красота», — поделились пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ляйсан Утяшева показала совместный отдых с Павлом Волей в Исландии.

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