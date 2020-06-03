Ляйсан Утяшева показала совместный отдых с Павлом Волей в Исландии
Архивные видео гимнастка выложила в сторис в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva
Ляйсан Утяшева поделилась с подписчиками архивными видео с путешествия в Исландию, где она отдыхала вместе со своим супругом — резидентом Comedy Club Павлом Волей. Судя по видео в сторис, которые гимнастка опубликовала в своем профиле в Instagram, они побывали на вулкане, нарисовали там огромное сердце на снегу, а также забрались «внутрь» водопада. Ляйсан также продемонстрировала красивые виды Исландии. Видимо, этот отдых оставил Утяшевой и Павлу Воли яркие воспоминания.
«Чуть-чуть Исландии вам в сторис из 2018 года. Как только все откроют, мы рванем туда», — подписала видео Ляйсан.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в 2012 году. Сначала гимнастку и юмориста связывала только дружба. Они познакомились на одном из мероприятий, где оба выступали ведущими. После этого их общение продолжилось и переросло в роман.
В 2013 году Ляйсан родила сына Роберта, а еще через два года дочь Софию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля показали подросшую дочку в день ее рождения.
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