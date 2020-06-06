«Кто мой суженный»: простые гадания на Троицу

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Алиса Старжевская
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Многие девушки мечтают узнать, как и когда встретят своего избранника.

«Кто мой суженный»: простые гадания на Троицу

Фото: ТАСС / Александр Рюмин

В это воскресенье, 7 июня, отмечается православный праздник Троица. Он проходит на 50 день после Пасхи. В этот день многие девушки устраивают различные гадания на суженного и хотят узнать, когда они встретят свою судьбу. Об этом сообщает Rsute.ru.

Одно из самых простых и популярных гаданий в Троицу проводится на сон в ночь с 6 на 7 июня.

Для совершения обряда необходимо лечь спать одной и положить подушку на противоположную сторону от изголовья. Также стоит надеть ночную рубашку наизнанку, а встать с постели можно только с рассветом.

Все, что вы увидели во сне, необходимо записать, потому как скоро это с вами должно произойти. Также важно понимать толкование сна.

Если вам приснилось что-то негативное, то в ближайшем будущем вы столкнетесь с изменой, враньем или предательством. Об этом сне желательно рассказать большому количеству знакомых.

Если же вам приснился хороший сон, то о нем не стоит никому рассказывать, чтобы сновидение сбылось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и чего нельзя делать 7 мая.

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