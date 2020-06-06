Троица 7 июня: Какие ритуалы в этот день помогут выйти замуж

Православные христиане 7 июня отмечают Троицу. Уже в древности считалось, что энергия этого дня уникальна. Соединение трех единств — тела, души и духа — создает особые условия для реализации желаний и гаданий на будущее. Зная об этом, женщины использовали различные ритуалы, направленные на поиск своего суженого, и старались сделать так, чтобы как можно быстрее выйти замуж и стать счастливой в браке.

Бросить венок в воду

Незамужние девушки собирали ветви березы и полевые цветы, а в ночь на Троицу плели из них венок. Его было необходимо три раза перекрестить и бросить в воду. При этом приговаривали:

«Суженый-ряженый, ты венок-то поймай, мне, дочери Божей (имя), отдай».

Оборачиваться ни в коем случае было нельзя.

Сплести венок

Безусловно, идти на водоем и бросать венок в воду — достаточно трудоемкая задача. Загадать желание и попросить встретить своего суженого можно и просто при плетении венка из любых цветов. Делать его нужно с мыслями о предстоящем замужестве. Как только изделие будет готово, его необходимо примерить и ни в коем случае не отдавать своим подругам, иначе они могут забрать от вас всю удачу.

Умыться водой

О счастье в личной жизни на Троицу можно также попросить воду, которая, как считается, наделена особой энергетикой. В народе верили, что можно попросить «сестрицу-водицу» привести вас к заветной мечте. Лучше всего это делать на каком-нибудь водоеме.

Накрыть стол и зажечь свечу

Следующий обряд предполагает накрытие стола белой скатертью и зажигание свечи. Рядом с собой необходимо поставить чашку с водой и медом. При этом нужно проговаривать: «Расскажу Всевышнему о своем пожелании. Завяжу две нитки красные тремя узлами. Один узел – на любовь, второй – на страсть, а третий – на верность. Но не нитки я связываю, а души объединяю. Вместе им теперь быть, вместе им жить, дела вести, да детей делать».

Как только свеча догорит, водой чашки нужно умыться и побрызгать свое жилище.

Прошептать желание в ночи

Свою мечту можно также шепотом назвать при открытом окне в ночь на Троицу. Если есть конкретный мужчин, внимание которого вы хотите привлечь, его имя лучше проговорить 12 раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гаданиях на Троицу.