Настя Каменских назвала ТОП-6 процедур для ухода за лицом и телом

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Алиса Старжевская
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Все рецепты очень просты, а ингредиенты можно приобрести в аптеке.

Настя Каменских назвала ТОП-6 процедур для ухода за лицом и телом

Фото: Instagram @kamenskux

Из-за режима самоизоляции закрыты все салоны красоты, и девушкам ничего не остается, как ухаживать за своим лицом и телом в домашних условиях по бабушкиным рецептам. Однако не все знают, как правильно ухаживать за собой и где можно приобрести необходимые ингредиенты.

Певица Настя Каменских поделилась шестью эффективными домашними процедурами, которые помогут сохранить красоту и молодость любой девушке. Причем повторить их сможет каждая из нас. Об этом сообщает Femmie.ru.

Маски для волос

Маска с маслами

Для использования лучше всего подходят кокосовое и аргановое масла, по желанию можно добавить миндальное.

Их нужно смешать до однородной массы, нагреть до теплой температуры и нанести на волосы, начиная от ушей и распределяя по всей длине. Волосы должны быть сухими. Далее оборачиваем локоны в пищевую пленку и оставляем на два часа. Потом смываем теплой водой.

Такую маску можно делать 1-2 раза в неделю. Она питает сухие волосы и наполняет их необходимыми витаминами.

Маска с алоэ и никотиновой кислотой

Экстракт алоэ и одну ампулу никотиновой кислоты можно купить в аптеке. Ингредиенты нужно тщательно перемешать и втирать в сухую кожу головы в течение 15 минут.

Оставляем на час, после чего моем голову. Это эффективный метод для быстрого роста волос.

Маски для лица

Огуречная маска

Необходимо натереть один огурец так, чтобы он превратился в кашу. Добавить к нему ложку сметаны и тщательно перемешать.

Далее нанести на чистую кожу и оставить на 20 минут. Затем смыть теплой водой и воспользоваться пенкой для умывания.

Медовая маска с бананом

Нужно сделать пюре из одного банана и добавить в него одну ложку меда. Нанесите состав на лицо, шею и зону декольте и оставьте на 20 минут. Затем смойте водой.

Маска хорошо подтягивает и омолаживает кожу, предотвращает появление морщин.

Ванны

Лимонная ванна

Необходимо взять три лимона, залить их кипятком и оставить на два часа. После чего измельчить блендером и процедить, чтобы остался только лимонный сок.

Получившуюся жидкость добавляем в ванную и наслаждаемся. Ваша кожа будет очень нежной и мягкой!

Расслабляющая ванна

Вам понадобятся 50 грамм сухой лаванды, ромашки и мяты. Заливаем все растения кипятком, оставляем на два часа, после чего пропускаем через сито. Получившуюся жидкость добавляем в теплую ванну и получаем удовольствие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американские химики рассказали об инновационном способе окрашивания волос.

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