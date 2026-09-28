«Идеальный шторм»: как кризис среднего возраста проявляется у женщин

Психолог Лалена Бакаева: у женщин кризис среднего возраста многогранен

У женщин кризис среднего возраста многогранен. Об этом в беседе с 5-tv.ru сказала психолог Лалена Бакаева.

«Там очень большая палитра, связанная и с остротой, и глубиной, и многофункциональностью», — отметила эксперт.

По словам Бакаевой, в этот период женщинам крайне важно чувствовать себя привлекательными. Поэтому нередко они кардинально меняют внешность или начинают молодиться: меняют цвет волос, прическу, делают пластику.

«Как раз в это время <…> у женщин начинается менопауза», — сказала Лалена Бакаева.

Из-за этого этот период можно назвать «идеальным штормом», так как у женщины начинают сильно «шалить» гормоны. Они могут быть вспыльчивы или подавлены. В добавок к этому добавляются и внешние обстоятельства. Например, дети могут быть уже взрослыми и не хотеть общаться. Женщина же воспринимает это слишком остро: она чувствует себя ненужной и одинокой.

«Женщина очень уязвима в этот момент», — сказала Лалена Бакаева.

Если у женщины, наоборот, нет детей, то она чувствует себя несостоявшейся. Это тоже сильно бьет по самооценке. В поисках идеальной версии себя некоторые как раз и могут прибегнуть к резкой смене имиджа.

По словам Бакаевой, также во время кризиса среднего возраста женщины чаще всего решают сменить профессию. Чтобы этот этап взросления, прошел более успешно психолог советует прислушиваться к себе и рефлексировать над своим состоянием.

Ранее кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич рассказала 5-tv.ru о том, почему в 25 лет люди хотят все изменить. Специалисты называют это кризисом четверти жизни.

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