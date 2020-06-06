«Гениальная простота»: российские звезды массово признаются в любви Александру Пушкину

В международный День русского языка, который с 2010 года отмечается в день рождения Александра Пушкина — 6 июня — многие звезды решили рассказать своим подписчикам за что они любят великого русского поэта. На своих страничках в Instagram журналисты, актеры и музыканты опубликовали посты, в которых процитировали любимые строки солнца русской поэзии или просто признались ему в любви.

Отличилась певица Валерия. Она опубликовала видео, на котором запечатлено, как она наизусть читает отрывок из романа «Евгений Онегин».

«Знаю, что стихи тема нехайповая, привлекает крайне мало внимания, но все же решила опубликовать пост. Я так хочу, чтобы вы со мной разделили мой восторг от этих строк!!! (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)» — подписала видео певица.

Также Валерия добавила, что считает Пушкина современным писателем. По ее мнению, в романе «Евгений Онегин» русский писатель рассказывает не только о представителе того светского общества, но и о нынешних молодых людях.

«Это ж сколько таких Онегиных и сейчас! Пушкин — гений, наше национальное достояние, не любить его невозможно», — резюмировала артистка.

Instagram @valeriya

Актриса Любовь Толкалина поделилась с подписчиками снимками и видео, где она позирует в разных локациях вместе с бюстом Александра Пушкина.

«С днем рождения Великого!» — подписала серию кадров актриса.

Instagram @tolkalinaliuba

Шоумен Александр Ревва опубликовал в своем профиле любимое стихотворение великого писателя «Когда по синеве морей…». Добавив символы — сердце и праздничный торт со свечками.

Instagram @arthurpirozhkov

Известный журналист Владимир Познер опубликовал в аккаунте в Instagram отрывок из своего интервью, которое он давал в День памяти Александра Сергеевича еще несколько лет назад. В нем Познер отмечает, что все произведения великого писателя написаны «гениально просто» и очень легко читаются.

«Пушкина легко понять! Он так просто пишет! Я и сегодня его читаю и думаю: ну как же это он писал?! Непостижимо!» — написал журналист.

Instagram @pozneronline

Певица Натали поделилась с фанатами снимками старой книги произведений Пушкина, которую ей подарил папа в 1983 году. Артистка также рассказала историю из детства, когда она участвовала в конкурсе стихов. Тогда Натали решила читать «Письмо Татьяны» и заняла первое место.

«Волнующаяся, смотрела, как выступают другие, даже театральные сценки были коллективные, а потом встала и проникновенно и отчаянно прочла свое „Письмо Татьяны“… И, что вы думаете, первое место вручили!.. А я шла домой вдохновенная не от награды и признания, а от соприкосновения с бездонностью Пушкина…» — призналась певица.

Instagram @natali_star74

Со дня рождения гения, чье имя известно каждому россиянину со школьной семьи, прошел 221 год. Пушкин родился в Москве 6 июня 1799 года в семье майора Сергея Львовича Пушкина. Поэтический дар юного Александра раскрылся в Царском селе, куда он был отправлен на учение.

За недолгую, но яркую жизнь, прерванную на дуэли в 1837 году, Пушкин обогатил русскую литературу великолепными образцами как поэзии, так и прозы. Он творил на самые разные темы — в его библиографии есть и сказки («О царе Салтане», «О рыбаке и рыбке», «О попе и его работнике Балде»), и поэмы («Руслан и Людмила», «Кавказский пленник»), и произведения на исторические темы.

6 июня считается Днем русского языка и в Организации Объединенных Наций. Он входит в состав официальных языков ООН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у бизнесмена украли рукописный дневник Пушкина за 75 миллионов рублей.