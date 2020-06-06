«Двоякая ситуация»: Семенов оценил идею подавлять беспорядки в США с помощью бойцов UFC
По словам спортсмена, известного под прозвищем «Белая акула», массовые акции протеста в Соединенных Штатах являются спланированными.
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Фото, видео: EPA / CRAIG LASSIG
Российский боец смешанного стиля Андрей Семенов, известный общественности как «Белая Акула», в беседе с 5-tv.ru прокомментировал идею президента UFC Дэйны Уайта навести порядок на улицах в США с помощью профессиональных спортсменов.
По словам 42-летнего чемпиона мира, массовые акции протеста в Соединенных Штатах являются спланированными. Андрей Семенов выразил опасение, что бойцы UFC могут стать неким орудием для достижения чьих-то сомнительных целей.
«Я боюсь, как бы это не было для кого-то неким орудием для достижения каких-то целей. Если это во благо, за добро, то, конечно, всегда нужно сильному помогать слабому! А здесь двоякая ситуация — в каких целях это все используется? Во благо или не во благо? Поэтому тут сложно сказать с кондачка-то. Ну, конечно, это все спланировано. Просто так ничего там не происходило бы», — считает Андрей Семенов.
Спортсмен отметил, что если бойцов UFC вывести на улицы для наведения порядка, то необходимо дать правильную установку для работы с толпой. В боях один на один используется определенных ряд навыков, а в случае массовых беспорядков необходимо уметь работать в команде. Андрей Семенов полагает, что помощь бойцов UFC при разгоне акций протеста была бы малоэффективной.
«Организовать правильную установку при работе с толпой. Бойцы могут использовать навыки в боях один на один. Когда идет толпа, здесь надо навыки другие использовать — умение работать в команде. Я думаю, что у бойцов UFC вряд ли есть такие навыки. Это нужно оттачивать и отрабатывать. По-другому не получилось бы у них ничего. Они же каждый выходят сам за себя! А когда ты работаешь в команде, здесь совершенно другая работа», — заключил Андрей Семенов.
Массовые протесты и беспорядки начались в США после гибели в результате жесткого задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Одному из стражей порядка, который встал мужчине коленом на шею, было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сенатор Алексей Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США.
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