Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
По мнению сенатора, этническая «бомба» в Соединенных Штатах взрывается регулярно.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Сенатор Алексей Пушков в интервью «Парламентской газете» спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США. Член Совета Федерации уверен, что обстановка должна стабилизироваться еще до президентских выборов в стране.
«В США этническая „бомба“ взрывается регулярно. Поэтому не думаю, что мы находимся на пороге американской социальной революции. На мой взгляд, протесты начнут успокаиваться — мародеров обуздают, хулиганов посадят, и общая ситуация стабилизируется еще задолго до президентских выборов 2020 года», — сказал Алексей Пушков.
Политик склонен считать, что эффект от протестов в США вполне может сойти на нет уже к ноябрю. Сенатор полагает, что обвиняемым в смерти афроамериканца Джорджа Флойда стражам порядка вряд ли удастся уйти от ответственности. Процесс над ними, скорее всего, будет жестким и показательным.
Несмотря на это, по мнению Алексея Пушкова, Соединенным Штатам не удастся избежать противостояний на расовой почве в будущем.
Массовые протесты и беспорядки начались в США после гибели в результате жесткого задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Одному из стражей порядка, который встал мужчине коленом на шею, было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США простились с Джорджем Флойдом, смерть которого спровоцировала беспорядки по всему миру.
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