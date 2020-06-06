Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США

Сенатор Алексей Пушков в интервью «Парламентской газете» спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США. Член Совета Федерации уверен, что обстановка должна стабилизироваться еще до президентских выборов в стране.

«В США этническая „бомба“ взрывается регулярно. Поэтому не думаю, что мы находимся на пороге американской социальной революции. На мой взгляд, протесты начнут успокаиваться — мародеров обуздают, хулиганов посадят, и общая ситуация стабилизируется еще задолго до президентских выборов 2020 года», — сказал Алексей Пушков.

Политик склонен считать, что эффект от протестов в США вполне может сойти на нет уже к ноябрю. Сенатор полагает, что обвиняемым в смерти афроамериканца Джорджа Флойда стражам порядка вряд ли удастся уйти от ответственности. Процесс над ними, скорее всего, будет жестким и показательным.

Несмотря на это, по мнению Алексея Пушкова, Соединенным Штатам не удастся избежать противостояний на расовой почве в будущем.

Массовые протесты и беспорядки начались в США после гибели в результате жесткого задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Одному из стражей порядка, который встал мужчине коленом на шею, было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США простились с Джорджем Флойдом, смерть которого спровоцировала беспорядки по всему миру.