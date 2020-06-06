Связано с имуществом? Пиар-директор Алибасова рассказал о его загадочном исчезновении
По словам Вадима Горожанкина, сам факт того, что сын знаменитого продюсера куда-то увез его накануне дня рождения, кажется очень подозрительным.
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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев
Известный музыкальный продюсер неожиданно пропал накануне своего дня рождения. 6 июня многие коллеги и знакомые поспешили поздравить звезду с 73-летием, только вот мобильный телефон артиста оказался недоступен, а о местонахождении именинника ничего неизвестно.
Тревогу забил и сам пиар-директор Алибасова Вадим Горожанкин, который ранее был всегда в курсе передвижений своего подопечного. В интервью 5-tv.ru он рассказал, что накануне сын продюсера куда-то увез своего отца, а после начал вести себя крайне подозрительно
«Последнее, что знаю — это то, что сын его 4 июня неожиданно для всех увез его на такси. С тех пор никто не знает, где он вообще и что происходит. До сына мне удалось вчера дозвониться с большим трудом. Он ответил: „Не беспокойся, все нормально“, и трубку практически сразу положил. <…> Такое подозрительное поведение. <…> Что-то пробурчал, трубку положил, и с тех пор я тоже не могу до него дозвониться», — поделился Горожанкин.
Он признался, что все произошедшее внушает ему серьезное беспокойство, ведь для Алибасова никогда не было свойственно скрываться от общества и никому об этом не сообщать.
«Это ненормально, чтобы человек пропал на день рождения. Никому не отвечает, ничего, нет никакой связи. Очень загадочно все. Не понимаю, что в принципе случилось. <…> Бари Каримович так обычно не скрывается — так, чтобы не отвечал», — подчеркнул пиар-директор музыканта.
Горожанкин отметил, что все события указывают на то, что исчезновение Алибасова может быть выгодно только его сыну. Однако зачем — в этом вопросе предстоит еще разобраться. Вадим не исключает, что произошедшее может быть связано с имущественными вопросами и наследством.
«В свете последних всех этих событий, разборками с квартирой, наследством, дележками, может быть, связано с имуществом», — резюмировал Горожанкин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что исчезновение продюсера может быть связано со скандальной историей вокруг квартиры супруги Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной, подозревают фанаты. Стороны конфликта уже не один месяц спорят о принадлежности недвижимости.
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