Видео с места жесткого ДТП с двумя автобусами в Ингушетии
В Суженском районе республики столкнулись два транспортных средства, перевозившие рабочих. По последним данным, пострадали 23 человека.
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Фото, видео: МЧС России, ТАСС / Антон Ваганов
Стали известны подробности ДТП на автодороге в Суженском районе Ингушетии. Согласно уточненной информации, два автобуса, перевозившие рабочих, столкнулись на территории яблочного сада ООО «Гигант» селения Нестеровское. Как видно на кадрах с места аварии, оба автобуса получили серьезные повреждения.
В результате происшествия пострадали 23 человека. Все они были госпитализированы в местную больницу. Десять человек получили травмы средней степени тяжести еще 13 — легкой.
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