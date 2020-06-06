Видео с места жесткого ДТП с двумя автобусами в Ингушетии

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Карина Бернтгольц
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В Суженском районе республики столкнулись два транспортных средства, перевозившие рабочих. По последним данным, пострадали 23 человека.

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Фото, видео: МЧС России, ТАСС / Антон Ваганов

Стали известны подробности ДТП на автодороге в Суженском районе Ингушетии. Согласно уточненной информации, два автобуса, перевозившие рабочих, столкнулись на территории яблочного сада ООО «Гигант» селения Нестеровское. Как видно на кадрах с места аварии, оба автобуса получили серьезные повреждения.

В результате происшествия пострадали 23 человека. Все они были госпитализированы в местную больницу. Десять человек получили травмы средней степени тяжести еще 13 — легкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что момент пролета люксового Aston Martin по тротуару в центре Москвы зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.

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