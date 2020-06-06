Уличная камера зафиксировала момент пролета Aston Martin по тротуару в Москве

Момент пролета люксового Aston Martin по тротуару в центре Москвы зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. Водитель на автомобиле стоимостью более 15 миллионов рублей не справился с управлением на Новом Арбате.

На записи видно, что незадолго до аварии, водитель на Aston Martin на скорости едет по одной из улицы столицы. Возможно, было соревнование с другим автомобилем, так как камера запечатлела быстрое передвижение двух автомобилей друг за другом.

Позднее люксовый автомобиль стоимостью более 15 миллионов рублей сносит знак и, зацепив бортик подземного пешеходного перехода, пролетает с десяток метров по тротуару. В результате аварии у Aston Martin оторвало колесо, а также сильно поврежден капот и моторный отсек.

По информации 5-tv.ru, владелец автомобиля — заместитель гендиректора по информационным технологиям авиакомпании «Сибирь» Павел Воронин. Находился ли он за рулем в момент аварии неизвестно. Однако он был замечен на месте происшествия и общался с сотрудниками ГИБДД.

Известно, что в результате аварии пострадала девушка, которая от госпитализации отказалась.

Обстоятельства аварии уточняются.