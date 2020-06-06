Уличная камера зафиксировала момент пролета Aston Martin по тротуару в Москве

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 50

Водитель на люксовом автомобиле стоимостью более 15 миллионов рублей не справился с управлением на Новом Арбате.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Момент пролета люксового Aston Martin по тротуару в центре Москвы зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. Водитель на автомобиле стоимостью более 15 миллионов рублей не справился с управлением на Новом Арбате.

На записи видно, что незадолго до аварии, водитель на Aston Martin на скорости едет по одной из улицы столицы. Возможно, было соревнование с другим автомобилем, так как камера запечатлела быстрое передвижение двух автомобилей друг за другом.

Позднее люксовый автомобиль стоимостью более 15 миллионов рублей сносит знак и, зацепив бортик подземного пешеходного перехода, пролетает с десяток метров по тротуару. В результате аварии у Aston Martin оторвало колесо, а также сильно поврежден капот и моторный отсек.

По информации 5-tv.ru, владелец автомобиля — заместитель гендиректора по информационным технологиям авиакомпании «Сибирь» Павел Воронин. Находился ли он за рулем в момент аварии неизвестно. Однако он был замечен на месте происшествия и общался с сотрудниками ГИБДД.

Известно, что в результате аварии пострадала девушка, которая от госпитализации отказалась.

Обстоятельства аварии уточняются.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
68.63
-0.39 77.97
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:48
Вселенская родительская суббота: чего категорически не стоит делать в этот день
3:32
«Тебе полтораха стукнула!»: Тодоренко и Топалов опубликовали трогательное видео
3:16
Минюст признал правомерными введенные из-за коронавируса меры
3:00
Уличная камера зафиксировала момент пролета Aston Martin по тротуару в Москве
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
2:44
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет

Сейчас читают

Суббота, 6 июня: почему лучше «залечь на дно» и провести день пассивно?
Коллеги и зрители пытаются поддержать потерявшего супругу Андрея Норкина
Астролог предупредила о мощном влиянии «розового» полнолуния в ночь на 6 июня

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок