Уличная камера зафиксировала момент пролета Aston Martin по тротуару в Москве
Водитель на люксовом автомобиле стоимостью более 15 миллионов рублей не справился с управлением на Новом Арбате.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
Дарья Мороз показала фото дочери от Богомолова с младшей тетей
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым
Фото, видео: 5-tv.ru
Момент пролета люксового Aston Martin по тротуару в центре Москвы зафиксировала камера уличного видеонаблюдения. Водитель на автомобиле стоимостью более 15 миллионов рублей не справился с управлением на Новом Арбате.
На записи видно, что незадолго до аварии, водитель на Aston Martin на скорости едет по одной из улицы столицы. Возможно, было соревнование с другим автомобилем, так как камера запечатлела быстрое передвижение двух автомобилей друг за другом.
Позднее люксовый автомобиль стоимостью более 15 миллионов рублей сносит знак и, зацепив бортик подземного пешеходного перехода, пролетает с десяток метров по тротуару. В результате аварии у Aston Martin оторвало колесо, а также сильно поврежден капот и моторный отсек.
По информации 5-tv.ru, владелец автомобиля — заместитель гендиректора по информационным технологиям авиакомпании «Сибирь» Павел Воронин. Находился ли он за рулем в момент аварии неизвестно. Однако он был замечен на месте происшествия и общался с сотрудниками ГИБДД.
Известно, что в результате аварии пострадала девушка, которая от госпитализации отказалась.
Обстоятельства аварии уточняются.
Читайте также
87%
-0.39 77.97
0.65
Нашли ошибку?