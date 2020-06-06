«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
Известный продюсер неожиданно пропал накануне своего дня рождения. 6 июня многие коллеги и знакомые поспешили поздравить звезду с 73-летием, только вот мобильный телефон артиста оказался недоступен.
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Фото, видео: ТАСС / Максим Григорьев, 5-tv.ru
В то время как поклонники и коллеги продюсера Бари Алибасова бьют тревогу и пытаются предпринять попытки, чтобы найти загадочно пропавшего именинника, звездный адвокат Сергей Жорин полагает, что с музыкантом все в порядке. В интервью 5-tv.ru юрист рассказал, что Алибасов не первый раз «сбегает» от общества в свой день рождения, и причины для этого вовсе не криминальные.
Вероятнее всего, продюсер хочет насладиться проведенным временем в свой день рождения, а не бесперебойно отвечать на звонки, полагает правозащитник.
«Бари Алибасов таинственно исчезает каждый свой день рождения. Просто по традиции, он мне сам советовал несколько лет назад телефон убирать, потому что-либо именинник проводит время для своего удовольствия, либо он будет целый день на телефоне. Каждый день рождения он недоступен для большинства людей», — поделился Жорин.
Адвокат отметил, что попадание в необычные ситуации уже стало «изюминкой» Алибасова, однако ничего из ряда вон выходящего накануне дня рождения музыканта юрист не замечал.
«Его необычное поведение — это его особенность. <…> Но что-то из ряда вон выходящего я не видел», — признался он.
Говоря о возможных причинах исчезновения продюсера, правозащитник вспомнил о проблемах музыканта, связанных с имущественным вопросом, однако не стал утверждать, что они имеют отношение к произошедшему.
«Мотивы, наверно, могут быть не у него, а у каких-то людей, которые имеют к нему претензии. Ну, в частности, мы знаем, что в последнее время его обвиняют, что он незаконно завладел квартирой Федосеевой-Шукшиной. Ранее у него были сложности со своими квартирами. Алибасов всю жизнь сталкивается с историями странными», — пояснил звездный адвокат.
Жорин уверен, что Алибасов скоро объявится, причем цел и невредим.
Между тем, как ранее сообщал 5-tv.ru, пиар-директор Алибасова рассказал о подозрительном поведении сына продюсера.
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