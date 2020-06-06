Гибель спасателя от удара пожарным рукавом попала на видео

|
Алина Потёмкина
56

Трагедия произошла во время испытания оборудования в Кемеровской области.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com, vk.com/ftype

Заместитель начальника пожарно-спасательной части погиб в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области в ходе неудачного испытания оборудования. Момент трагедии зафиксировала нагрудная камера погибшего сотрудника МЧС. 

На кадрах видно, что на учебном плацу разложены длинные шлаги, которые предназначены для пожаротушения. По ним постепенно начинает поступать напор воды. Следящий за процессом руководитель подходит к одному из своих подчиненных, который держит пожарный рукав у части с железным набалдашником. В тот момент, когда он оказывается с ним совсем рядом, шланг вырывался из рук спасателя, нанеся смертельный удар. 

vk.com/ftype

После происшествия пострадавший был госпитализирован. Врачи несколько дней боролись за его жизнь. Пожарный умер, не приходя в сознание.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что тела двух детей найдены на месте пожара в селе Кабардино-Балкарии. Возгорание произошло в Зольском районе региона на территории частного домовладения.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
68.63
-0.39 77.97
0.65
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июня

Последние новости

23:37
ТОП-4 мифов о хлебе по мнению диетолога и один неожиданный аргумент «за»
23:21
«Жгите, девоньки!» — Семенович с Аликой Смеховой устроили бой подушками
23:05
США готовы помочь РФ в ликвидации последствий ЧП в Норильске
22:49
Муцениеце рассказала о реакции Прилучного на обвинение в домашнем
22:33
Гибель спасателя от удара пожарным рукавом попала на видео
22:12
Троица 7 июня: Какие ритуалы в этот день помогут выйти замуж

Сейчас читают

«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
Экс-супруга Джигарханяна грубо прокомментировала смерть Юлии Норкиной
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок