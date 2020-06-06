Гибель спасателя от удара пожарным рукавом попала на видео

Заместитель начальника пожарно-спасательной части погиб в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области в ходе неудачного испытания оборудования. Момент трагедии зафиксировала нагрудная камера погибшего сотрудника МЧС.

На кадрах видно, что на учебном плацу разложены длинные шлаги, которые предназначены для пожаротушения. По ним постепенно начинает поступать напор воды. Следящий за процессом руководитель подходит к одному из своих подчиненных, который держит пожарный рукав у части с железным набалдашником. В тот момент, когда он оказывается с ним совсем рядом, шланг вырывался из рук спасателя, нанеся смертельный удар.

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После происшествия пострадавший был госпитализирован. Врачи несколько дней боролись за его жизнь. Пожарный умер, не приходя в сознание.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что тела двух детей найдены на месте пожара в селе Кабардино-Балкарии. Возгорание произошло в Зольском районе региона на территории частного домовладения.