Тела двух детей найдены на месте пожара в селе Кабардино-Балкарии

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Карина Бернтгольц
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Возгорание произошло в Зольском районе региона на территории частного домовладения.

Тела двух детей найдены на месте пожара в селе Кабардино-Балкарии

Фото: ТАСС / Егор Алеев

Тела двух детей в возрасте трех и пяти лет были обнаружены на месте пожара в селении Сармаково Кабардино-Балкарской Республики. Возгорание вспыхнуло на территории частного домовладения по адресу улица Почтовая, 13.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пламя охватило площадь в 150 квадратных метров. По предварительным данным, горела кровля жилого дома.

В настоящий момент пожар ликвидирован. К тушению были привлечены восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники.

По факту возгорания следователи проводят проверку, В настоящий момент осуществляется осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что торговый центр «Лекс» загорелся в башкирском городе Октябрьский. ЧП произошло днем в субботу, 6 июня.

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