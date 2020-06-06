Тела двух детей найдены на месте пожара в селе Кабардино-Балкарии

Тела двух детей в возрасте трех и пяти лет были обнаружены на месте пожара в селении Сармаково Кабардино-Балкарской Республики. Возгорание вспыхнуло на территории частного домовладения по адресу улица Почтовая, 13.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пламя охватило площадь в 150 квадратных метров. По предварительным данным, горела кровля жилого дома.

В настоящий момент пожар ликвидирован. К тушению были привлечены восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники.

По факту возгорания следователи проводят проверку, В настоящий момент осуществляется осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что торговый центр «Лекс» загорелся в башкирском городе Октябрьский. ЧП произошло днем в субботу, 6 июня.