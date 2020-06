Настоящий джентльмен: Элтон Джон спас бывшую невесту, спустя 50 лет после расставания

Рок-звезда 70-х, популярный британский певец и композитор Элтон Джон спас свою бывшую возлюбленную, спустя 50 лет после расставания, пишет The Mirror. Сегодня Джон открыто заявляет о нетрадиционной сексуальной ориентации, однако было время, когда он едва не женился на подруге — роскошной красавице Линде Хэннон.

Как признавалась сама Лидна, певцу был всего 21 год, когда он сделал ей предложение. Тогда он не был популярным исполнителем и даже носил другое имя — Редж Дуайт. Несмотря на идиллию в отношениях влюбленные отменили свадьбу за две недели до церемонии: близкий друг и коллега Элтона Берни Топин отговорил его от женитьбы. По какой именно причине — неизвестно. Вероятно, он уже тогда предостерегал Джона от роковой ошибки, зная его истинные предпочтения.

Удивительно, но брошенная невеста нисколько не винит музыканта в «бегстве из-под венца». Напротив, относится к нему с теплотой, а в период пандемии и вовсе обратилась за помощью.

«Мое колено ужасно болело, я не могла нормально ходить несколько месяцев. Нужна была операция по замене коленной чашечки, но я не могла себе позволить ее… Тогда я подумала, что единственный, кто может мне помочь — Реджи», — призналась Хэннон.

YouTube @ Good Morning Britain

Женщина добавила, что нашла адрес электронной почты представителей артиста и написала письмо, указав «особые детали», по которым старый добрый друг ее бы точно узнал. Но ответ последовал не сразу, а спустя несколько недель — после того, как огласку истории с коленом придали журналисты.

«Элтон узнал о тяжелом положении Линды и не колебался ни секунды, чтобы помочь. Он помнит, как 50 лет назад, он сам нуждался в ее поддержке, и очень рад возможности помочь Лидне в трудный час», — отметили позже представители Элтона Джона.

Известно, что все расходы на операцию и курс реабилитации прославленный исполнитель взял на себя.

Элтон Джон — британский певец и композитор, пик популярности которого пришелся на 1970-е годы. За долгую карьеру артист выпустил 30 студийных альбомов, записал 130 синглов, а также продал более 300 миллионов копий собственных пластинок. В копилке Джона более 50 хитов, в частности, песни Your Song, Rocket Man, Bennie and the Jets, Sorry Seems to Be the Hardest Word и другие.

