Путин внес культуру в план восстановления страны после пандемии
Также в правительстве рассказали о возврате денег за отмененные мероприятия из-за коронавируса.
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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Аверин, 5-tv.ru
При корректировке национального плана восстановления экономики Владимир Путин поручил обратить особое внимание на ситуацию с учреждениями культуры. Об этом он заявил в субботу на видеоконференции с представителями отрасли.
Культурные заведения были внесены в список наиболее пострадавших в апреле. И до сих пор почти везде они продолжают работать без посетителей. Владимир Путин поблагодарил всех, кто не оставил страну в культурном вакууме и поздравил всех с Международным днем русского языка, который отмечается 6 июня, в день рождения Александра Пушкина.
«Для нашей страны русский язык много больше, чем средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте. В этих качествах языка, наверное, и секрет величия и притягательности русской литературы, культуры, которая восхищает весь мир», — подчеркнул президент.
Глава государства также напомнил, что давал поручение разработать предложения с проданными билетами и абонементами, которыми люди так и не смогли воспользоваться из-за пандемии. Правительство уже подготовило постановление. Согласно ему, зрители смогут получить деньги за мероприятия, отмененные из-за коронавируса, либо воспользуются ваучером. Причем доплачивать при этом ничего не придется. Напомню, на руках у россиян оказалось семь миллионов заранее купленных билетов.
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