В Петербурге задержали обманывавших пенсионеров лжегазовиков

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Василий Заика
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Злоумышленники продавали пожилым жителям Северной столицы газовые плиты по завышенной стоимости.

В Петербурге задержали обманывавших пенсионеров лжегазовиков

Фото: ТАСС / Донат Сорокин

Полицейские задержали в Петербурге лжегазовиков, которые продавали пенсионерам оборудование по завышенной стоимости. Как сообщает телеканал «78», злоумышленники промышляли в Кронштадтском районе Северной столицы.

4 июня стражам порядка поступило несколько заявлений от граждан. Двое мужчин наведались в квартиру 80-летней жительницы Кронштадта и предложили купить якобы более качественную и безопасную газовую плиту за 30 тысяч рублей.

Следующей жертвой мошенников стал 84-летний мужчина, к которому лжегазовики пришли с «проверкой». Злоумышленники также убедили пенсионера в необходимости покупки газовой плиты.

Еще одним потерпевшим чуть не стал 92-летний житель Кронштадта. Аферисты вновь намеревались продать оборудование под предлогом возможного взрыва дома и угрожали отключением газоснабжения.

5 июня правоохранители задержали 35-летнего и 24-летнего подозреваемых. Следователи выяснили, что мужчины покупали газовые плиты в магазине за восемь тысяч рублей и втридорога сбывали пожилым петербуржцам. Сумма общего ущерба от деятельности злоумышленников составила 90 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появилась новая схема мошенничества с «перерасчетом пенсий».

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