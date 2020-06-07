В Петербурге задержали обманывавших пенсионеров лжегазовиков
Злоумышленники продавали пожилым жителям Северной столицы газовые плиты по завышенной стоимости.
Фото: ТАСС / Донат Сорокин
Полицейские задержали в Петербурге лжегазовиков, которые продавали пенсионерам оборудование по завышенной стоимости. Как сообщает телеканал «78», злоумышленники промышляли в Кронштадтском районе Северной столицы.
4 июня стражам порядка поступило несколько заявлений от граждан. Двое мужчин наведались в квартиру 80-летней жительницы Кронштадта и предложили купить якобы более качественную и безопасную газовую плиту за 30 тысяч рублей.
Следующей жертвой мошенников стал 84-летний мужчина, к которому лжегазовики пришли с «проверкой». Злоумышленники также убедили пенсионера в необходимости покупки газовой плиты.
Еще одним потерпевшим чуть не стал 92-летний житель Кронштадта. Аферисты вновь намеревались продать оборудование под предлогом возможного взрыва дома и угрожали отключением газоснабжения.
5 июня правоохранители задержали 35-летнего и 24-летнего подозреваемых. Следователи выяснили, что мужчины покупали газовые плиты в магазине за восемь тысяч рублей и втридорога сбывали пожилым петербуржцам. Сумма общего ущерба от деятельности злоумышленников составила 90 тысяч рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что появилась новая схема мошенничества с «перерасчетом пенсий».
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