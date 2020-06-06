Появилась новая схема мошенничества с «перерасчетом пенсий»

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Ниса Мурзанаева
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За подготовку одного заявления с пенсионеров взымалась плата от 20 до 900 тысяч рублей.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр_Казаков, 5-tv.ru

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, что в последнее время в стране резко увеличилось количество случаев мошеннических действий в отношении пожилых россиян, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий». Информация об этом размещена на сайте правительства Московской области.

При проведении опросов пенсионеров ПФР было установлено — за подготовку заявлений о перерасчете и юридическое сопровождение недобросовестными организациями с них взымалась плата от 20 до 900 тысяч рублей за одно обращение. При этом средняя сумма перерасчета составила всего около 50 рублей.

Помимо этого, мошенники звонят пенсионерам и представляются сотрудниками ПФР. Злоумышленники рассказывают жертвам о некой «положенной им денежной выплате» для того, чтобы завладеть номером их счета и другими персональными данными.

«Рассылают смс-сообщения с сайта, маскирующегося под портал Госуслуг, с информацией о компенсации, пытаются выяснить данные банковской карты или предлагают перевести деньги на сторонний счет, якобы для уплаты госпошлины за будущую компенсацию», — приводится на сайте ведомства еще один пример мошенничества.

В ПФР в очередной раз напомнили — чиновникам не нужно запрашивать у клиента персональные данные по телефону, так как вся необходимая информация для начисления пенсий и прочих выплат у них уже есть.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы популярные схемы мошенничества при онлайн-покупках.

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