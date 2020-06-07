«Парочка невероятно красивая»: Глюкоза оценила нового бойфренда Кети Топурии

Кети Топурия редко делится с фанатами подробностями своей личной жизни. Однако недавно она решила «познакомить» подписчиков со своим возлюбленным Львом Деньговом. В честь дня рождения своего молодого человека, которому исполнилось 36 лет, певица выложила в свой профиль в Instagram видео с именинником, пишут «Дни.ру».

Кети никак не подписала пост, лишь поставила смайл сердце.

Instagram @keti_one_official

Подписчики отметили, что Кети и Лев хорошо смотрятся вместе и попросили пару беречь друг друга.

«Красивая пара»;

«Вы похожи. Красивые! Счастья вам»;

«Берегите друг друга. Вы нереальные красавчики!!!»;

«Как вы хорошо смотритесь», — написали фолловеры.

Прокомментировала фото и певица Глюкоза.

«Ну вы просто парочка невероятно красивая и счастливая», — написала звезда.

Фанаты также решили вспомнить о предыдущем бойфренде Кети Топурии — рэпере Гуфе, с которым у певицы был роман более двух лет. Их отношения начались в 2017 году. Пара часто ссорилась и мирилась. Однако спустя два года все-таки приняла решение расстаться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Гуф обвинил Кети Топурию в предательстве.