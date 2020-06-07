«Парочка невероятно красивая»: Глюкоза оценила нового бойфренда Кети Топурии

|
Алиса Старжевская
14

Певица выложила в Instagram видео с новым возлюбленным в честь дня его рождения.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @keti_one_official

Кети Топурия редко делится с фанатами подробностями своей личной жизни. Однако недавно она решила «познакомить» подписчиков со своим возлюбленным Львом Деньговом. В честь дня рождения своего молодого человека, которому исполнилось 36 лет, певица выложила в свой профиль в Instagram видео с именинником, пишут «Дни.ру».

Кети никак не подписала пост, лишь поставила смайл сердце.

Instagram @keti_one_official

Подписчики отметили, что Кети и Лев хорошо смотрятся вместе и попросили пару беречь друг друга.

«Красивая пара»;

«Вы похожи. Красивые! Счастья вам»;

«Берегите друг друга. Вы нереальные красавчики!!!»;

«Как вы хорошо смотритесь», — написали фолловеры.

Прокомментировала фото и певица Глюкоза.

«Ну вы просто парочка невероятно красивая и счастливая», — написала звезда.

Фанаты также решили вспомнить о предыдущем бойфренде Кети Топурии — рэпере Гуфе, с которым у певицы был роман более двух лет. Их отношения начались в 2017 году. Пара часто ссорилась и мирилась. Однако спустя два года все-таки приняла решение расстаться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Гуф обвинил Кети Топурию в предательстве.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
68.63
-0.39 77.97
0.65
Как подобрать подругу по гороскопу?

Последние новости

13:24
«Парочка невероятно красивая»: Глюкоза оценила нового бойфренда Кети Топурии
13:11
Певица Мадонна на костылях вышла поддержать протестующих в Лондоне
12:58
Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч человек
12:46
Рената Литвинова удивила снимком с дочерью-гендерквиром Михаила Ефремова
12:29
«Это его кредо!» — Татьяна Васильева о назвавшем Кокшенова бездарным Панине
12:24
Психолог рассказал, как женщинам стоит вести себя на свидании

Сейчас читают

«Самый бездарный режиссер»: Алексей Панин о Михаиле Кокшенове
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок