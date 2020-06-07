Певица Мадонна на костылях вышла поддержать протестующих в Лондоне

|
Алиса Старжевская
79

Певица повредила колено во время тура Madame X.

Певица Мадонна на костылях вышла поддержать протестующих в Лондоне

Фото: Zuma\TASS

Популярная певица Мадонна была замечена журналистами в Лондоне на костылях во время марша в память о погибшем в США афроамериканце Джордже Флойде. Звезду сопровождали телохранители.

На снимках, которые появились в сети, певица на костылях вместе с другими местными жителями принимает участие в акции Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»). Дело в том, что Мадонна повредила колено во время тура Madame X и пока не может передвигаться без поддержки.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tonny Nurse (@tonnymdna)

Причем на фото видно, что маску Мадонна не надела. 61-летняя певица переболела коронавирусом еще в январе, когда почувствовала сильное недомогание, но приняла болезнь за грипп. Теперь в ее организме выработались антитела. Поэтому за свое здоровье она не беспокоится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мадонна взорвала сеть, адаптировав свой самый известный хит к условиям карантина.

Читайте также

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
68.63
-0.39 77.97
0.65
Как подобрать подругу по гороскопу?

Последние новости

13:24
«Парочка невероятно красивая»: Глюкоза оценила нового бойфренда Кети Топурии
13:11
Певица Мадонна на костылях вышла поддержать протестующих в Лондоне
12:58
Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч человек
12:46
Рената Литвинова удивила снимком с дочерью-гендерквиром Михаила Ефремова
12:29
«Это его кредо!» — Татьяна Васильева о назвавшем Кокшенова бездарным Панине
12:24
Психолог рассказал, как женщинам стоит вести себя на свидании

Сейчас читают

«Самый бездарный режиссер»: Алексей Панин о Михаиле Кокшенове
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок