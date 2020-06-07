Певица Мадонна на костылях вышла поддержать протестующих в Лондоне

Популярная певица Мадонна была замечена журналистами в Лондоне на костылях во время марша в память о погибшем в США афроамериканце Джордже Флойде. Звезду сопровождали телохранители.

На снимках, которые появились в сети, певица на костылях вместе с другими местными жителями принимает участие в акции Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»). Дело в том, что Мадонна повредила колено во время тура Madame X и пока не может передвигаться без поддержки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tonny Nurse (@tonnymdna) 6 Июн 2020 в 11:10 PDT

Причем на фото видно, что маску Мадонна не надела. 61-летняя певица переболела коронавирусом еще в январе, когда почувствовала сильное недомогание, но приняла болезнь за грипп. Теперь в ее организме выработались антитела. Поэтому за свое здоровье она не беспокоится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мадонна взорвала сеть, адаптировав свой самый известный хит к условиям карантина.