Певица Мадонна на костылях вышла поддержать протестующих в Лондоне
Певица повредила колено во время тура Madame X.
Фото: Zuma\TASS
Популярная певица Мадонна была замечена журналистами в Лондоне на костылях во время марша в память о погибшем в США афроамериканце Джордже Флойде. Звезду сопровождали телохранители.
На снимках, которые появились в сети, певица на костылях вместе с другими местными жителями принимает участие в акции Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»). Дело в том, что Мадонна повредила колено во время тура Madame X и пока не может передвигаться без поддержки.
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Причем на фото видно, что маску Мадонна не надела. 61-летняя певица переболела коронавирусом еще в январе, когда почувствовала сильное недомогание, но приняла болезнь за грипп. Теперь в ее организме выработались антитела. Поэтому за свое здоровье она не беспокоится.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мадонна взорвала сеть, адаптировав свой самый известный хит к условиям карантина.
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