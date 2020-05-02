Американская исполнительница рассказала о результате своего теста на антитела к опасной инфекции.

«Буду дышать воздухом COVID-19»: Мадонна заявила о наличии у нее антител к коронавирусу

Фото: Instagram @madonna

Тема:
Эпидемия коронавируса

Певица Мадонна поделилась с подписчиками новостью о своих результатах анализа на антитела к COVID-19. Об этом американская звезда рассказала в видео в своем Instagram-аккаунте.

«На днях я сделала тест, и оказалось, что у меня есть антитела [к коронавирусу], поэтому завтра я отправлюсь в долгое путешествие на машине. Я опущу стекло и будут дышать воздухом COVID-19», — сообщила певица.

 
 
 
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#staysafe #staysane

Публикация от  Madonna (@madonna)

Во время режима самоизоляции Мадонна периодически делится с фанатами видеороликами своих занятий дома.

Однако во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили, что наличие антител к коронавирусу в крови человека вовсе не дает гарантий, что он не заразится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Минстроя Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом.

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