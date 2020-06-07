«Самый бездарный режиссер»: Алексей Панин о Михаиле Кокшенове
Звезда фильма «Жмурки» отметил, что любил народного артиста РФ за его доброту.
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Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей, 5-tv.ru
Актер Алексей Панин приехал в ритуальный зал Митинского крематория в Москве, чтобы проводить в последний путь народного артиста РФ Михаила Кокшенова. На вопросы журналистов, чем запомнился ему любимец публики, звезда фильма «Жмурки» не смог дать какой-либо существенный ответ.
«Да просто пили, варили сосиски и снимали кино. Даже ничего сказать вам не могу. Десять лет назад подрезал его на своей BMW, он ехал и испугался, как сумасшедший. Потому, что я его подрезал! Мы просто бухали, пили, варили сосиски и снимали кино. Как у обычных людей», — сказал Алексей Панин.
Актер подчеркнул, что Михаил Кокшенов был самым бездарным режиссером, с которым ему приходилось работать, и говорил об этом народному артисту в лицо. Несмотря на это, Алексей Панин любил знаменитость за доброту и человечность.
«Самый бездарный режиссер, с которым я работал, это был Кокшенов. Еще Алла Сурикова. Но, я их любил безумно! И Алла Сурикова замечательная, и Кокшенов — замечательный! <…> Кокшенов был артистом, который работал с великими артистами, как Даль, как Высоцкий. Он — деревянный. Кокшенов, я вам правду говорю, он не может выше жопы прыгнуть. Он был просто гениальный в том плане, что он добрый и человечески настоящий. Из-за этого я его люблю! Я ему в лицо это говорил: «Михал Михалыч, вы плохой режиссер!» — заключил Алексей Панин.
Звезда комедий Михаил Кокшенов скончался 5 июня на 84-м году жизни. По информации 5-tv.ru, актер страдал от онкологического заболевания и лежал в реабилитационном центре в Московской области. В последнее время его состояние было тяжелым.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым проходит в Москве.
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