Полиция задержала исполнителя хита «PANDA E» рэпера CYGO за хулиганство

Популярный белорусский молодежный исполнитель Леонид Вакульчук, известный под псевдонимом CYGO был задержан полицией за нарушение порядка в общественном месте. Об этом сообщает Starhit.

Оказывается, рэпер снимал со своей командой новый клип на парковке возле одного из московских торговых центров. Ребята распивали алкогольные напитки, громко слушали музыку и прыгали на крыше машины. Это заставило сотрудников ТЦ вызвать наряд полиции.

«Молодой человек прыгал на машине, откуда и раздавалась громкая музыка, распивал из бутылки алкогольные напитки и не соблюдал закон о тишине. По факту происшествия проводится проверка», — сообщили сотрудники правоохранительных органов.

На записи, которую сделали очевидцы и выложили в интернет, видно, как Леонид вместе со своими коллегами пытается доказать сотрудникам правоохранительных органов, что ничего криминального они не делали, а лишь хотели записать клип.

Однако это объяснение не удовлетворило полицию, и молодого человека доставили в отделение.

CYGO должен был отсидеть в камере за хулиганство 15 суток. Однако артисту повезло, его отпустили спустя три часа.

«Мы действительно немного пошумели, снимая клип. В одной из сцен я сидел на крыше машины, и у нас играла громко музыка, летал дрон. Это, видимо, не понравилось охране. Не думал, что за такое могут задержать. Нас забрали, посадили в камеру на три часа, но все были вежливые и объяснили все по сути», — рассказал рэпер.

Пока неизвестно выдвинуты ли против исполнителя обвинения.

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