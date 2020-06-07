Бунт свободы и спорт под музыку. Что звезды сулят людям в период с 8 по 14 июня?

Неделя с 8 по 14 июня будет неспокойной из-за коридора затмений, в котором оказалось человечество на целый месяц. О том, как себя вести в этот непростой период, на своем YouTube-канале рассказала известный астролог Алена Никольская.

Первое затмение уже миновало, оно случилось 5 июня, а следующее предстоит увидеть только 21 июня. Однако коридор продолжится вплоть до 5 июля, поэтому жизнь будет полна сюрпризов, предупредила астролог. По ее словам, в это время нужно легко расставаться с тем, что уходит из нашей жизни и двигаться дальше.

«Эта неделя — постзатменная, и чувствуется это очень сильно. Все, что сейчас происходит, крайне важно. Все люди, которые будут уходить от вас в течение этой недели или даже месяца-двух, все, что уйдет, все это вам не нужно. Не цепляйтесь за это, просто отпустите. Найдите в себе силы жить по-новому», — посоветовала Никольская.

В понедельник и вторник, 8 и 9 июня, нас ждет переход Луны в знак Водолея. Это говорит о том, что эти дни лучше всего посвятить решению рабочих моментов.

«Луна будет проходить мимо Юпитера и Плутона, и во вторник войдет в знак Водолея. Эти два дня подойдут для решения бюрократических и значимых для карьеры дел. Флер прошедшего затмения будет чувствоваться, но уже будет немного отпускать. Уделите внимание всему, что влияет на ваше социальное положение, и всему, что диктует вам ваше честолюбие. Важно помнить, что сдержанность и дисциплина — наше все», — заметила астролог.

Среда, 10 июня, станет днем, когда очень ярко будет выражена потребность в справедливости. Чтобы не пострадать за свои идеи, следует быть аккуратными.

«Нам захочется бунтовать, мечтать о свободе, о переменах к лучшему, в первую очередь, в материальном положении. Очень захочется выместить все свои эмоции на других людях, весь свой гнев. Вам будет казаться, что вы добиваетесь справедливости. Будут волнения в обществе, поэтому будьте внимательны, чтобы не попасть под раздачу. Попробуйте подстроиться под ситуацию, потому что жить по плану не получится», — посоветовала Никольская.

Четверг и пятница, 11 и 12 июня, станут самыми опасными днями. В это время следует быть осторожными, особенно стоит следить за своим здоровьем.

«Луна перейдет из Водолея в Рыбы. День будет спокойный, но главное — не злоупотребляйте алкоголем, лекарствами. Будет аспект, который показывает, что можно чем-то отравиться. В пятницу опасность будет еще выше, чем в четверг. В этот день лучше побыть в одиночестве и чуть-чуть отстраниться от окружающих», — рекомендовала астролог.

Зато для творческих людей эти дни станут прекрасным временем для самореализации. Другим людям будет трудно себя заставить работать.

«Также в пятницу мы будем очень ранимы и чувствительны. Мы будем, с одной стороны, довольно внушаемы, а с другой, довольно ленивы. Стимулом для работы будет только творческий порыв или необходимость», — пояснила Никольская.

Активность и потребность выплеснуть энергию возрастут к выходным. Поэтому лучше всего направить свои силы на занятия спортом или каким-то другим видом деятельности, который позволит и освободиться, и самовыразиться.

«Мы будем очень активны, возбудимы, захочется опять выяснять отношения. Поэтому в воскресенье сделайте так, чтобы вы могли направить свою энергию в мирное русло. Стройте планы, двигайтесь вперед. Очень хорошим лайфхаком будет, если вы займетесь спортом под музыку. Тогда, несмотря на коридор затмений, все у вас будет хорошо!» — заключила астролог.

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