В Мосгордуме заявили, что не отвечают за отмену пропускного режима

Порядок отмены цифровых пропусков в столице не входит в компетенцию Московской городской думы. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил председатель комиссии городского парламента по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

«Мосгордума не определяет правила введения, использования или отмены цифровых пропусков», — сказал представитель Мосгордумы.

Ранее о потенциальной отмене пропускного режима в столице сообщало издание РКБ со ссылкой на источники. По его данным, горожан могут освободить от необходимости оформлять пропуска с 14 июня. Объявить об этом планируется уже в понедельник, 8 июня.

О послаблении мер в столице, введенных из-за пандемии коронавируса, ранее говорил мэр Москвы Сергей Собянин. Как писал 5-tv.ru, градоначальник заявил, что обстановка в городе с COVID-19 улучшается, а значит на будущей неделе можно будет говорить о более радикальном снятии ограничений в Москве.