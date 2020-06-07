В Мосгордуме заявили, что не отвечают за отмену пропускного режима
Вопрос снятия части ограничений в столице поднимался ранее мэром Москвы.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; ТАСС / Стоян Васев, Сергей Бобылев
Порядок отмены цифровых пропусков в столице не входит в компетенцию Московской городской думы. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил председатель комиссии городского парламента по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.
«Мосгордума не определяет правила введения, использования или отмены цифровых пропусков», — сказал представитель Мосгордумы.
Ранее о потенциальной отмене пропускного режима в столице сообщало издание РКБ со ссылкой на источники. По его данным, горожан могут освободить от необходимости оформлять пропуска с 14 июня. Объявить об этом планируется уже в понедельник, 8 июня.
О послаблении мер в столице, введенных из-за пандемии коронавируса, ранее говорил мэр Москвы Сергей Собянин. Как писал 5-tv.ru, градоначальник заявил, что обстановка в городе с COVID-19 улучшается, а значит на будущей неделе можно будет говорить о более радикальном снятии ограничений в Москве.
Читайте также
53%
-0.39 77.97
0.65
Нашли ошибку?