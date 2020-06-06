Власти Москвы анонсировали «радикальные решения» об ослаблении ограничений

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Ниса Мурзанаева
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По словам Сергея Собянина, интервал между этапами составляет около семи дней.

Власти Москвы анонсировали «радикальные решения» об ослаблении ограничений

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уже 8 июня можно будет говорить о следующем этапе снятия ограничений в столице. Такое заявление глава города сделал во время интервью для «России-1».

«Период, когда можно о чем-то говорить, как меняется ситуация — это семь дней. В понедельник мы ввели новые правила. Это значит, что в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы. <…> На следующей неделе можно будет принять более радикальное, более серьезное решение по продвижению вперед», — сказал он.

По словам Сергея Собянина, в настоящий момент в Москве уменьшилось количество выявляемых пневмоний и COVID-19, а также снизился показатель смертности. Глава города подчеркнул, что жители столицы четко соблюдают меры безопасности, в частности, требования по соблюдению социальной дистанции и масочно-перчаточного режима.

Накануне Сергей Собянин заявил, что уже через две-три недели больницы в столице начнут работать в обычном режиме и принимать плановых пациентов. При этом помощь больным инфицированным коронавирусом будет осуществляться, как и прежде, в высококвалифицированных стационарах Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению мэра Москвы, жители столицы смогут вернуться к привычной жизни не раньше, чем через год, а до этого времени им придется носить маски и соблюдать все меры предосторожности.

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