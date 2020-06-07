Пригожин позвал Шнурова вместе сходить к психиатру после слов о «Тете Лере»

Перепалка Иосифа Пригожина с Сергеем Шнуровым набирает обороты. После поста лидера группировки «Ленинград», в котором он назвал жену продюсера Валерию «тетей» и предложил чете сходить к врачам, разгневанный супруг певицы предложил артисту разрешить вопрос о нормальности радикальным способом. В интервью «Говорит Москва» он позвал Шнурова на совместный поход к медикам.

«Что касается медицинской помощи, то в принципе мы могли бы сходить вместе с ним в одно медицинское учреждение под названием Кащенко и провериться вместе, убедиться в том, что врачебная помощь нужна все-таки ему, ибо мы его не трогали, вообще даже не задевали», — заявил Пригожин.

Обращение к своей жене «тетя» он счел оскорбительным и отметил, что такое поведение не красит артиста.

«Он ведет себя просто как свинья. Валерия не знает в своем роду таких племянников, как Сергей Шнуров. Она не помнит, чтобы Сергей Шнуров был ее родственником, чтобы называть ее тетей. И по возрасту они практически одинаковые. Поэтому история со словом „тетя“ совсем никак не стыкуется», — заметил продюсер.

Конфликт между Пригожиным и Шнуровым длится уже несколько недель. Он начался со слов продюсера о «безденежьи» артистов в период пандемии коронавируса. Лидер «Ленинграда» высмеял жалобы Пригожина в стихах, после чего началась их перепалка. В дискуссию включились и другие звезды: Юрий Лоза, Григорий Лепс, Прохор Шаляпин, Лев Лещенко. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена продюсера певица Валерия уличила Шнурова в «переобувании». На это музыкант ответил новым обращением к супругам, уже в прозе.