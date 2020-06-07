Водитель Роlо погиб в страшной аварии с Ferrari в центре Петербурга
На пересечении Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны столкнулись две иномарки.
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Фото, видео: 5-tv.ru, ВКонтакте @spb_today
Стали известны новые подробности страшного ДТП, произошедшего сегодня днем в центре Петербурга. На пересечении Введенской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны произошло лобовое столкновение автомобилей Ferrari и Volkswagen Polo.
В результате, как стало известно 5-tv.ru, водитель Volkswagen Polo погиб. У мужчины, управлявшего Ferrari, диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
По факту произошедшего проводится проверка. На месте ДТП дежурят экстренные службы.
Как ранее уточнял 5-tv.ru вероятно, водитель люксовой иномарки рассчитывал проскочить на зеленый свет, однако вместо этого протаранил проезжающую машину. Удар был настолько сильным, что у Volkswagen Polo даже вырвало мотор. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.
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