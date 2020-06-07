Какие правила безопасности для пляжей установят в России?
О введении новых требований, призванных обезопасить отдыхающих, сообщили в пресс-службе МЧС.
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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем, ITAR-TASS, Феоктистов Дмитрий, www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, Nikolay Titov
Для российских пляжей хотят установить единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих. В связи с этим разработан проект ведомственного приказа «Об утверждении правил пользования пляжами в Российской Федерации». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Как отмечает агентство, согласно документу, на пляжах будет требоваться наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них спасателей, обозначение границы заплыва в местах купания, а также наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва.
Кроме того, правила предусматривают отсутствие на пляжах пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств. Перед открытием территорий для отдыхающих обязательно будет оценено техническое состояние мостков, вышек и других сооружений для схода и прыжков в воду, а также детских купален.
В МЧС уточнили, что проект приказа прошел общественное обсуждение и в настоящий момент уже направлен в федеральные органы исполнительной власти для согласования. Также инициативу по включению новых пунктов в проект Кодекса РФ об административных правонарушениях будут рассмотрены Министерством юстиции.
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