Какие правила безопасности для пляжей установят в России?

Для российских пляжей хотят установить единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих. В связи с этим разработан проект ведомственного приказа «Об утверждении правил пользования пляжами в Российской Федерации». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Как отмечает агентство, согласно документу, на пляжах будет требоваться наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них спасателей, обозначение границы заплыва в местах купания, а также наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва.

Кроме того, правила предусматривают отсутствие на пляжах пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств. Перед открытием территорий для отдыхающих обязательно будет оценено техническое состояние мостков, вышек и других сооружений для схода и прыжков в воду, а также детских купален.

В МЧС уточнили, что проект приказа прошел общественное обсуждение и в настоящий момент уже направлен в федеральные органы исполнительной власти для согласования. Также инициативу по включению новых пунктов в проект Кодекса РФ об административных правонарушениях будут рассмотрены Министерством юстиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на каких условиях откроются курорты Краснодарского края.