Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак

Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской. Фигуристка выложила в Instagram фото своего завтрака и поделилась радостью: теперь вкушать фрукты можно прямо на свежем воздухе.

«Наконец-то можно позавтракать на улице», — написала Навка.

Instagram @itatiana_navka

Поклонников удивил натюрморт на столе жены пресс-секретаря президента. В кадре стоит тарелка с яичницей и парой сосисок, ваза с фруктами, чай и букет пионов. Многие укоряли знаменитость за то, что она копирует супругу Евгения Плющенко, которая чуть ранее выложила фото блинчиков со сметаной, пары тарелок с ягодами и вазы с сиренью и пионами. Некоторые также усомнились, что бывшая фигуристка ест сосиски.

Instagram @rudkovskayaofficial

Татьяна Навка и ее муж Дмитрий Песков недавно перенесли коронавирусную инфекцию. Еще неделю назад пресс-секретарь президента признавался, что после болезни не различает запахи. Как писал 5-tv.ru, Песков рассказал, что сейчас из-за потери обоняния «клубнику от курицы не отличить». Видимо, чета постепенно возвращается к нормальному самочувствию.