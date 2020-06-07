Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Подписчики не поверили, что жена пресс-секретаря президента привыкла есть сосиски.
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Фото, видео: ТАСС/ Карпухин Сергей, instagram @tatiana_navka, @rudkovskayaofficial
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской. Фигуристка выложила в Instagram фото своего завтрака и поделилась радостью: теперь вкушать фрукты можно прямо на свежем воздухе.
«Наконец-то можно позавтракать на улице», — написала Навка.
Поклонников удивил натюрморт на столе жены пресс-секретаря президента. В кадре стоит тарелка с яичницей и парой сосисок, ваза с фруктами, чай и букет пионов. Многие укоряли знаменитость за то, что она копирует супругу Евгения Плющенко, которая чуть ранее выложила фото блинчиков со сметаной, пары тарелок с ягодами и вазы с сиренью и пионами. Некоторые также усомнились, что бывшая фигуристка ест сосиски.
Татьяна Навка и ее муж Дмитрий Песков недавно перенесли коронавирусную инфекцию. Еще неделю назад пресс-секретарь президента признавался, что после болезни не различает запахи. Как писал 5-tv.ru, Песков рассказал, что сейчас из-за потери обоняния «клубнику от курицы не отличить». Видимо, чета постепенно возвращается к нормальному самочувствию.
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