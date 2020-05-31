«Клубнику от курицы не отличить»: Песков о потере обоняния при COVID-19

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Василий Заика
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По словам представителя Кремля, коронавирус по ощущениям можно сравнить с обычным гриппом.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков, Павел Бедняков, Зураб Джавахадзе, Алексей Майшев; www.globallookpress.com / PK connection

Тема:
Эпидемия коронавируса

Переболевший коронавирусом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на федеральном телеканале рассказал о первых признаках проявления инфекции. По словам представителя Кремля, COVID-19 по ощущениям вполне схож с обычным гриппом.

Дмитрий Песков отметил, что в день инфицирования новым внеклеточным агентом занимался спортом. Пресс-секретарь Владимира Путина подвергал себя физическим нагрузкам и пробежал семь километров. В течение дня представитель Кремля испытывал «прилив сил и наслаждался физическим и моральным состоянием».

Несмотря на это, на следующие сутки у Дмитрия Пескова поднялась температура.

«Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус… клубнику от курицы вы не сможете отличить», — признался Дмитрий Песков.

О госпитализации пресс-секретаря президента России стало известно 12 мая. Вместе с представителем Кремля в больницу попала его супруга. 25 мая Татьяна Навка сообщила, что ее мужа выписали из больницы, но еще неделю он пробудет дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Дмитрий Песков намерен сбрить бороду.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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