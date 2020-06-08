Видео: в Росгвардии прокомментировали задержание темнокожего парня в столице

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Алина Потёмкина
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Автор ролика с инцидентом утверждала, что мужчину обозвали «обезьяной».

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; Соцсети

В Росгвардии опровергли сведения об оскорблениях при задержании темнокожего парня в Москве. Видео происшествия сняла случайная свидетельница и выложила в соцсети. Комментируя происходящее, она утверждала, что бойцы обзывали мужчину «обезьяной».

Как сообщил РЕН ТВ официальный представитель правоохранительной структуры Валерий Грибакин, инцидент случился, когда молодой человек, увидев гвардейцев, предпринял попытку бегства.

По его словам, поведение парня насторожило бойцов, и они догнали его. При последующей проверке документов выяснилось, что молодой человек не имеет при себе ни пропуска для перемещения по столице, ни паспорта, ни иных документов, подтверждающих личность и свидетельствующих о разрешении на пребывание в России. Тогда гвардейцы передали его полиции для дальнейшего разбирательства. При этом парень начал оказывать сопротивление сотрудникам охранного ведомства.

Сотрудники, проводившие задержание, были опрошены. Как заверил официальный представитель Росгвардии, по их словам, они не допускали оскорблений в адрес парня.

Вероятно, что автор видео инцидента хотела сделать отсылку к протестам в США, которые происходят на фоне гибели афроамериканца во время задержания полицией. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Америку неделю лихорадило от акций протеста по всей стране.

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