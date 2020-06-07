«Будущая гимнастка»: Дочь Барановской искусно выполнила сальто назад

Известная российская телеведущая Юлия Барановская похвасталась спортивными успехами своей 12-летней дочери Яны. В Instagram звезда разместила видео, на котором девочка продемонстрировала свою гибкость. Предварительно разогнавшись, юная спортсменка на лужайке исполнила сальто вперед, а затем назад. Такой трюк наследницы у ее знаменитой матери вызвал только радость и восхищение.

«Я не знаю, как это называется. Но Янка очень радовалась, что получилось», — рассказала Барановская.

Подписчики были поражены мастерством Яны. Некоторые решили, что прекрасные природные данные и предрасположенность к спорту девочке достались от отца — футболиста Андрея Аршавина.

Instagram @baranovskaya_tv

«Будущая гимнастка!»

«Ничего себе! Какая умничка!!! Она гимнастикой занимается?»

«Яна — молодец, и она дойдет до совершенства и идеализма! Очень она трудолюбивый человек, и видно, что не остановится на достигнутом!» — поделились мнение комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Барановская отметила юбилей.