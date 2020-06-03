«Я счастлива!» — Барановская призналась, где и с кем празднует юбилей

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Виктория Андреева
Эксклюзив 69

Известная телеведущая по традиции отметила день рождения вне дома. Сегодня ей исполнилось 35 лет.

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Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv

В среду, 3 июня, известная теле- и радиоведущая Юлия Барановская отмечает свой 35-й день рождения. С самого утра прекрасную диву поздравляют родственники, друзья и коллеги по цеху: ее Instagram буквально разрывается от комплиментов и приятных слов! Однако не многие знают, где и с кем Юлия отмечает этот замечательный праздник.

В беседе с 5-tv.ru звезда отметила, что сегодня у нее потрясающее настроение, поскольку день рождения проходит в привычной и по-настоящему любимой обстановке.

«[Отмечаю] своим любимым образом, как я отмечаю почти все праздники, кроме дней рождений моих детей: я — на работе! На съемочной площадке сегодня с девяти утра и, примерно, до 12 ночи… Вот так!» — смеясь, призналась Барановская.

И тут же добавила, что данный факт ее ничуть не огорчает. Ведь любимые коллеги организовали все наилучшим образом: вручили массу полезных и красивых подарков, а также шикарные букеты.

«Я счастлива! У меня потрясающая команда!», — заявила звезда.

В числе прочего, звезда обмолвилась, что к поздравлениям присоединился и ее коллега по цеху Дмитрий Борисов, у которого Юлия на днях в шутку поинтересовалась, не хочет ли журналист взять ее замуж и поскорее.

«Конечно, поздравил! Потому что он мой коллега и прекрасный друг!», — подытожила телеведущая.

Instagram @baranovskaya_tv

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Юлия Барановская не страдает из-за отсутствия мужа.

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