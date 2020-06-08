Понедельник, 8 июня: почему в Духов день успешно завершится романтический ужин?
Помимо мирских дел, сегодня желательно посетить храм, либо помолиться дома.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / H.T. Manfred Zimmermann, Angela to Roxel, Komsomolskaya Pravda, CHROMORANGE / Bilderbox, Chris Robbins
Присказка про «понедельник — день тяжелый» 8 июня не уместна по ряду причин — в текущем году на этот день выпадает следующий за Святой Троицей праздник Святого Духа, а также сулящие радость 17-е лунные сутки. Это совершенно не означает, что нужно безудержно и бессмысленно веселиться, что, как известно, может завершиться плачевно.
Верующим, включая тех, кто должен идти на работу, сегодня нужно посетить храм. Как и в любой церковный праздник, в Духов день главное — молиться. В этом году, если эпидемиологическая обстановка в регионе не позволяет это сделать, духовенство рекомендует молиться дома, следя за трансляцией богослужений.
Смысл праздника заключается в памяти о сошествии Святого Духа на апостолов на 50-й день после Пасхи, после чего те заговорили на разных языках, и их проповедь христианства распространилась по миру. Именно поэтому данное событие отмечают как рождение Церкви.
Что нельзя делать в этот день:
Как и всегда, нельзя желать или причинять зло кому бы то ни было. Лучше провести день пассивно, без никому не нужной суеты. Ни в коем случае не унывать, иначе это эмоциональное состояние сохраниться до новолуния.
Что можно делать в этот день:
Тем, кто испытывает романтические чувства, именно сегодня лучше всего устроить ужин и признаться. Положение звезд сулит успех тем, кто решится это сделать. А тем, кто пока одинок, астрологи рекомендуют наслаждаться текущим положением дел, заняться своим внешним видом, саморазвитием и получать истинную радость бытия.
Именины: Юрий, Макар, Иван, Александр, а также Елена.
Сновидения: в эту ночь сон станет своеобразной лакмусовой бумажкой для понимания того, что наиболее всего волнует человека.
Приметы:
Если идет дождь — ненастье продлится долго.
Если в этот день много комаров — конец июня будет теплым, но дождливым.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал про День Святой Троицы.
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