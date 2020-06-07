Стрельба на юго-западе Москвы попала на камеры видеонаблюдения

Момент стрельбы по людям с балкона дома на юго-западе Москвы попал на камеру видеонаблюдения. Инцидент произошел на улице Строителей.

На кадрах видно, как люди стоят у подъезда. В какой-то момент мужчина хватается за ногу. Сразу после этого люди бросаются в рассыпную. Народ прячется за машины, пытаясь понять, откуда ведется стрельба.

В результате инцидента пострадали мужчина и женщина, проживающие в соседнем доме. Мужчине пуля попала в ногу, а женщине в руку.

В настоящий момент двор оцеплен. Стрелок пока не задержан. Предположительно, он пьян. Личность стрелявшего не установлена. Соседи утверждают, что стрельба велась из квартиры Дмитрия Павлова. По словам жильцов — это бывший директор металлургического завода «Серп и Молот».