Стрельба на юго-западе Москвы попала на камеры видеонаблюдения
Мужчина открыл огонь по людям с балкона, пострадали два человека.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Момент стрельбы по людям с балкона дома на юго-западе Москвы попал на камеру видеонаблюдения. Инцидент произошел на улице Строителей.
На кадрах видно, как люди стоят у подъезда. В какой-то момент мужчина хватается за ногу. Сразу после этого люди бросаются в рассыпную. Народ прячется за машины, пытаясь понять, откуда ведется стрельба.
В результате инцидента пострадали мужчина и женщина, проживающие в соседнем доме. Мужчине пуля попала в ногу, а женщине в руку.
В настоящий момент двор оцеплен. Стрелок пока не задержан. Предположительно, он пьян. Личность стрелявшего не установлена. Соседи утверждают, что стрельба велась из квартиры Дмитрия Павлова. По словам жильцов — это бывший директор металлургического завода «Серп и Молот».
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