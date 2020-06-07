Установлена личность мужчины, открывшего стрельбу на юго-западе Москвы

По словам жильцов дома по адресу улица Строителей 5, квартира, из которой был открыт огонь, принадлежит Павлову Дмитрию, бывшему директору металлургического завода «Серп и Молот». Данная информация сейчас проверяется.

В результате стрельбы на юго-западе Москвы пострадали два человека. Ранены мужчина и девушка. Им оказывается медицинская помощь.

Предположительно, мужчина пьян. Стрельба ведется, скорее всего, из охотничьего ружья.

В настоящее время в районе инцидента движение перекрыто, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Стрелок пока не задержан. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с рассказом очевидца инцидента, рассказавшего, как на его глазах стрелок ранил двух человек.