Злоумышленник в Москве сначала стрелял по машинам

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Марина Неруцких
Эксклюзив 88

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru

5-tv.ru стали известны новые подробности инцидента со стрельбой на юго-западе Москвы. По словам очевидцев происшествия, злоумышленник сначала стрелял по машинам. При этом жильцы дома рассказали, что никаких проблем с парковкой в неположенных местах у них нет и никогда не было. Почему была открыта стрельба по транспортным средствам — не понятно.

Очевидцы так же рассказали, что стрельба длилась, по их мнению, в течение двадцати минут с перерывами. По словам местной жительницы, которая в момент случившегося вышла гулять с собаками, она до прогулки и во время ее слышала хлопки.

«Очень много выстрелов. И по времени это было долго. То есть я дома была, собралась, вышла на улицу, гуляла с собаками, и все это время были хлопки. Они с каким-то промежутками были: пауза, потом опять хлопки. Не подумала, что это была какая-то стрельба, потому что была пауза», — говорит она.

Всего, по предварительному подсчету, стрелок сделал десять выстрелов. Сначала шесть и потом еще четыре. Мужчина ранил двух человек — жильцов соседнего дома, случайно оказавшихся на улице в момент инцидента.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве. Стрелок до сих пор не задержан. Правоохранители готовятся к штурму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что установлена личность мужчины, открывшего стрельбу на юго-западе Москвы.

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