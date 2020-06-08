Задержан стрелок, открывший огонь по прохожим в Москве

|
Марина Неруцких
Срочная новость 34

Злоумышленник был ранен при штурме квартиры.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Задержан стрелок, открывший огонь по прохожим в Москве. Как сообщает ТАСС, злоумышленник был ранен при штурме квартиры. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики приступили к штурму квартиры, из которой злоумышленник открыл огонь накануне поздно вечером в Москве.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
68.63
-0.39 77.97
0.65
Бунт свободы и спорт под музыку. Что звезды сулят людям в период с 8 по 1...

Последние новости

1:30
Погибшего вынесли из дома, где мужчина стрелял с балкона
1:16
Задержан стрелок, открывший огонь по прохожим в Москве
1:10
Понедельник, 8 июня: почему в Духов день успешно завершится романтический ужин?
0:55
Видео: команду ликвидаторов ЧС в Норильске усилили дудинскими спасателями
0:40
Джанабаева мельком показала лицо младшего сына Валерия Меладзе
0:28
Правоохранители приступили к штурму квартиры стрелка в Москве

Сейчас читают

«Это все вранье»: Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок