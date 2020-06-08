Задержан стрелок, открывший огонь по прохожим в Москве
Злоумышленник был ранен при штурме квартиры.
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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
Задержан стрелок, открывший огонь по прохожим в Москве. Как сообщает ТАСС, злоумышленник был ранен при штурме квартиры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики приступили к штурму квартиры, из которой злоумышленник открыл огонь накануне поздно вечером в Москве.
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