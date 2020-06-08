Правоохранители приступили к штурму квартиры стрелка в Москве

Силовики приступили к штурму квартиры, из которой злоумышленник открыл огонь накануне поздно вечером в Москве.

Как рассказали 5-tv.ru очевидцы инцидента, злоумышленник сначала стрелял по машинам. Потом в зону огня попали жильцы соседнего дома. Ранения получили два человека — мужчина и женщина.

По предварительным подсчетам, стрельба длилась, около двадцати минут с перерывами.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве. Стрелок до сих пор не задержан. Правоохранители готовятся к штурму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что установлена личность мужчины, открывшего стрельбу на юго-западе Москвы.