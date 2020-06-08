Правоохранитель ранен в ходе стрельбы на юго-западе Москвы

|
Марина Неруцких
85

По факту инцидента возбуждено еще одно уголовное дело.

Правоохранитель ранен в ходе стрельбы на юго-западе Москвы

Фото: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Сотрудник правоохранительных органов получил ранение в ходе стрельбы на юго-западе Москвы. По факту посягательства на жизнь представителя силовых служб во время задержания злоумышленника, открывшего стрельбу по прохожим в районе дома номер пять по улице Строителей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Москве. Предварительно, правоохранитель получил ранение в руку.

Поздно вечером в воскресенье, 7 июня, стрельбу сначала по машинам, а потом и по прохожим устроил житель дома по адресу улица Строителей дом пять на юго-западе Москвы. В результате инцидента пострадали двое гражданских — мужчина получил ранение в ногу, девушке пуля попала в руку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики приступили к штурму квартиры, из которой злоумышленник открыл огонь накануне поздно вечером в Москве.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
68.63
-0.39 77.97
0.65
Бунт свободы и спорт под музыку. Что звезды сулят людям в период с 8 по 1...

Последние новости

2:45
Московский стрелок во время штурма оказал сопротивление правоохранителям
2:32
Цена нефти Brent превысила $43 за баррель впервые после обвала котировок
2:14
Российского диджея Дениса Казначеева арестовали в Берлине по запросу США
1:54
Правоохранитель ранен в ходе стрельбы на юго-западе Москвы
1:16
Задержан стрелок, открывший огонь по прохожим в Москве
1:10
Понедельник, 8 июня: почему в Духов день успешно завершится романтический ужин?

Сейчас читают

Понедельник, 8 июня: почему в Духов день успешно завершится романтический ужин?
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок