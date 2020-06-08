Правоохранитель ранен в ходе стрельбы на юго-западе Москвы
По факту инцидента возбуждено еще одно уголовное дело.
Фото: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
Сотрудник правоохранительных органов получил ранение в ходе стрельбы на юго-западе Москвы. По факту посягательства на жизнь представителя силовых служб во время задержания злоумышленника, открывшего стрельбу по прохожим в районе дома номер пять по улице Строителей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Москве. Предварительно, правоохранитель получил ранение в руку.
Поздно вечером в воскресенье, 7 июня, стрельбу сначала по машинам, а потом и по прохожим устроил житель дома по адресу улица Строителей дом пять на юго-западе Москвы. В результате инцидента пострадали двое гражданских — мужчина получил ранение в ногу, девушке пуля попала в руку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики приступили к штурму квартиры, из которой злоумышленник открыл огонь накануне поздно вечером в Москве.
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