Правоохранитель ранен в ходе стрельбы на юго-западе Москвы

Сотрудник правоохранительных органов получил ранение в ходе стрельбы на юго-западе Москвы. По факту посягательства на жизнь представителя силовых служб во время задержания злоумышленника, открывшего стрельбу по прохожим в районе дома номер пять по улице Строителей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Москве. Предварительно, правоохранитель получил ранение в руку.

Поздно вечером в воскресенье, 7 июня, стрельбу сначала по машинам, а потом и по прохожим устроил житель дома по адресу улица Строителей дом пять на юго-западе Москвы. В результате инцидента пострадали двое гражданских — мужчина получил ранение в ногу, девушке пуля попала в руку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики приступили к штурму квартиры, из которой злоумышленник открыл огонь накануне поздно вечером в Москве.