Цена нефти Brent превысила $43 за баррель впервые после обвала котировок

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Марина Неруцких
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В последний раз стоимость данной марки нефти превышала 43 доллара за баррель 6 марта 2020 года.

Цена нефти Brent превысила $43 за баррель впервые после обвала котировок

Фото: Известия / Сергей Коньков

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE поднялась на 1,7% к уровню окончания предыдущих торгов и составила $43,02 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 01.58 по московскому времени.

В последний раз стоимость данной марки нефти превышала $43 за баррель 6 марта текущего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны ОПЕК+ продлили рекордное сокращение добычи нефти на месяц.

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