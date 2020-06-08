Магазины, спортзалы, библиотеки: какие ограничения сняли в разных регионах России

Во многих регионах эпидемиологическая ситуация уже позволяет постепенно снимать ограничения, связанные с распространением коронавируса. Так, в Петербурге с этого дня возобновляют свою работу непродовольственные магазины. Речь о небольших торговых точках с отдельным входом. Разрешили работать также автосалонам.

На первый этап снятия ограничений вышла и Ингушетия. Кроме магазинов, сегодня там заработают адвокатские и нотариальные конторы, а также салоны красоты, химчистки и прачечные.

А в Приморье приезжающим теперь не нужно две недели находиться на карантине. Достаточно быть здоровым и заполнить анкету с личными данными. А жителям края разрешили заниматься физкультурой и ходить на пешеходные экскурсии малыми группами при условии соблюдения мер безопасности.

В Калининградской области открылись библиотеки, спортзалы, сауны, а носить маску на улице уже не обязательно, как и в Казани — город открыли для туристов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Росавиации предлагают возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля.