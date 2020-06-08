Задержаны трое подозреваемых в расстреле инкассаторов в Красноярске

Задержаны трое подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел 30 мая около отделения Сбербанка на улице Щорса. На пострадавших напали двое неизвестных, и практически в упор их расстреляли.

Ориентировки на злоумышленников были переданы на все посты ГИБДД. Сообщалось, что изначально преступники воспользовались автомобилем марки «Жигули», а затем пересели на джип Grand Cherokee или внедорожник Range Rover.

Ранее 5-tv.ru рассказывали, что нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео.