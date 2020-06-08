«Девчонка-зажигалочка!» — укутанная в полотенце Королева открыла банный сезон
Звезда эстрады продолжает развлекать себя и окружающих, несмотря на пандемию.
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Фото, видео: Instagram @koroleva__star
Ввиду послабления ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, певица Наташа Королева решила устроить себе маленький праздник: звезда эстрады открыла банный сезон.
Поп-дива выложила в Instagram забавный ролик, где предстала перед зрителем в домашнем образе с дубовым веником в руках. Позвонив в сигнальный колокол, Королева обратилась к публике с важным заявлением.
«Банный сезон объявляю открытым! С легким паром!» — широко улыбаясь произносит Наташа в кадре.
Безусловно, дива произвела на фолловеров неизгладимое впечатление. Во-первых, потому что не побоялась показаться без макияжа и укутанной в махровое полотенце, во-вторых, в очередной раз поразила подписчиков красотой и нескончаемой жизненной энергией.
«Наташка, ты такая молодец! Какой темперамент!!!»
«Просто красотка! И вас Наташа с открытием банного сезона!»
«Девчонка-зажигалочка! Супер!»
«Натали очаровательна… Хочу к тебе!» — обращались фанаты к звезде.
Ранее 5-tv.ru показал трогательное видео из личного архива Наташи Королевой с подросшим сыном.
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