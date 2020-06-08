Ввиду послабления ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии коронавируса, певица Наташа Королева решила устроить себе маленький праздник: звезда эстрады открыла банный сезон.

Поп-дива выложила в Instagram забавный ролик, где предстала перед зрителем в домашнем образе с дубовым веником в руках. Позвонив в сигнальный колокол, Королева обратилась к публике с важным заявлением.

«Банный сезон объявляю открытым! С легким паром!» — широко улыбаясь произносит Наташа в кадре.

Instagram @koroleva__star

Безусловно, дива произвела на фолловеров неизгладимое впечатление. Во-первых, потому что не побоялась показаться без макияжа и укутанной в махровое полотенце, во-вторых, в очередной раз поразила подписчиков красотой и нескончаемой жизненной энергией.

«Наташка, ты такая молодец! Какой темперамент!!!»

«Просто красотка! И вас Наташа с открытием банного сезона!»

«Девчонка-зажигалочка! Супер!»

«Натали очаровательна… Хочу к тебе!» — обращались фанаты к звезде.

Ранее 5-tv.ru показал трогательное видео из личного архива Наташи Королевой с подросшим сыном.